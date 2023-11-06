Пішки сходами: хто мінятиме сотні давно зношених ліфтів в одеських будинках

Ліфтовий колапс в Одесі

На момент ухвалення цільової програми на 2016-2020 роки в Одесі капітальному ремонту підлягали 1518 пасажирських ліфтів. Однак згідно з нормативами, граничний термін експлуатації пасажирського підйомного механізму становить 25 років. Тобто з кожним роком зношених ліфтів стає більше — у середньому на 200 одиниць.

У 2020 році програма ремонту завершилася. А перед самим початком війни комунальники почали відключати аварійні ліфти в багатьох багатоповерхівках. Причина — судові рішення на підставі актів перевірок, які підтверджують, що підйомні механізми перебувають у незадовільному технічному стані, що становить загрозу життю і здоров’ю людей. А в деяких ліфтів термін експлуатації і зовсім закінчився.

Тоді позбавлені ліфтів жителі багатоповерхівок готові були вийти на акції протесту. Гаряча лінія міськради розжарювалася від обурень одеситів, і комунальники зрештою перейнялися пошуками коштів на заміну ліфтів. Своєю чергою, мешканці дійшли висновку: щоб не опинитися заручником у 16-поверховій вежі, не варто сподіватися на комунальні підприємства та міську владу. Єдиний вихід — створити ОСББ і не допускати «ліфтового колапсу».

Хто повинен був замінювати ліфти

Стежити за технічним станом ліфтів у багатоповерхівках зобов’язані ЖКС і керуючі компанії. А з появою об’єднань співвласників багатоквартирних будинків відповідальність за їх експлуатацію та поточний ремонт лягла на плечі мешканців.

Якщо в будинку створено ОСББ, то воно і є власником ліфтів. Співвласники мають обрати підприємство, яке обслуговуватиме підйомники. Крім того, ОСББ, як і комунальні підприємства, зобов’язані кожні два роки проводити технічний огляд ліфтів. А після 25 років експлуатації — їхню експертизу.

До 2015 року обслуговуванням ліфтів займалося виключно підприємство «Одесаліфт». Нарікань на його «ненав’язливий сервіс» було дуже багато. Ймовірно, тому в місті і з’явилися десятки аналогічних сервісних компаній. Ці підприємства підтримують механізми ліфтів у робочому стані на підставі договору про технічне обслуговування.

До договору входять такі послуги:

перевірка роботи і технічного стану систем диспетчеризації;

перевірка і регулювання всіх вузлів і ланцюгів;

заміна деталей і усунення дрібних пошкоджень;

очищення обладнання від пилу, бруду, масла;

ревізія щитових і проводів, вимірювання опору ізоляції;

роботи з обслуговування лебідки, станції управління, шахти ліфта, дверей і кабіни;

перевірка повної справності при максимальному навантаженні;

аварійне обслуговування (звільнення застряглих пасажирів).

Капітальний ремонт і модернізацію такі підприємства можуть проводити тільки із залученням додаткових коштів від балансоутримувачів будинку або з міського бюджету.

Скільки коштує обслуговування ліфта

Утримання та ремонт ліфта — заходи не дешеві. І що старіший його механізм, то витрати вищі. Тому в ОСББ зазвичай завбачливо відкладають на це гроші.

Ремонт ліфтів у нас у будинку включено до ремонтного накопичувального фонду, — розповідає співвласниця багатоквартирного будинку Таміла. — Цього року на ремонт ліфтів, яким виповнилося 20 років, ми за рішенням загальних зборів витратили 45 тисяч гривень. Стільки ж, як мінімум, необхідно витратити і наступного року.

Це не найбільші витрати, з якими можуть зіткнутися мешканці багатоповерхівки. Топ дорогих «ліфтових робіт» виглядає так:

модернізація — 150-200 тис. гривень,

капітальний ремонт — 200-300 тис. гривень,

заміна — від 500 тис. гривень.

За словами директора департаменту міського господарства Наталії Мостовських, місто може виділити гроші на капітальний ремонт і заміну ліфтів ОСББ. Але, на думку юриста Анастасії Джиголи, під час планування подібних програм влада робить наголос на комунальну власність. Тобто в пріоритеті — будинки на балансі ЖКС і керуючих компаній.

Водночас у деяких містах України діють програми співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів і технічного переоснащення спільного майна в багатоквартирних будинках. Вони покривають від 70 до 95% вартості робіт. У підсумку фінансова участь мешканців у дорогих ремонтних роботах зводиться до мінімуму.

Терміни заміни ліфтів зсувають

Цільову програму з модернізації ліфтів продовжили до 2026 року. У міськраді кажуть, що в строк не вклалися через брак грошей і підрядників. До того ж як пояснив ексвіцемер Дмитро Жеман, необхідні для ліфтів запчастини раніше закуповували в Білорусі. Після 24 лютого 2022 року довелося шукати нових постачальників у європейських країнах, що потребує додаткового часу. Тому поки що до ремонту ліфтів в одеських висотках приступили тільки на папері. Наразі оформляється технічна документація і проводяться експертизи.

Водночас ще в травні депутати виділили 150 мільйонів гривень на закупівлю 101 ліфта.

На кожній наступній сесії ми запитували пана Жемана та його підлеглих, чи встигають вони з ліфтами цього року. Щоразу нам відповідали, що встигають, — каже депутат міськради Петро Обухов. — На сьогодні оголошено тендери на 39 ліфтів зі 101. До кінця року — менш ніж три місяці. Як думаєте, встигнуть встановити всі?

Навіть якщо здійсниться новорічне диво і встигнуть встановити всі 101, уже наступного року настане термін ремонту ще для 200 ліфтів, а отже, загальний список не зменшиться. І не останню роль у цьому ремонтному конвеєрі відіграють самі балансоутримувачі.

Щороку ми формуємо титул капітального ремонту ліфтів і проводимо роботи. Я хочу зауважити, що такі титули були б меншими, якби управителі будинками виконували відповідно до наказу Кабінету міністрів правила обслуговування ліфтів, — каже Наталя Мостовських.

І з нею не можна не погодитися.

В Одесі планують відремонтувати 22 ліфти

Тим часом з’явилася інформація, що департамент міського господарства розмістив тендери про ремонт 22 одеських ліфтів на платформі Prozorrо. Вартість ремонту кожного підйомного механізму оцінили майже в півтора мільйона гривень. До неї входять заміна тросів і ліфтового обладнання, а також електроосвітлення ліфтових шахт. Загальна сума робіт становить понад 28 мільйонів гривень. За даними, зазначеними в тендерах, усі ліфти мають відремонтувати до кінця цього року.

Де відремонтують ліфти:

проспект Добровольського, 148;

вулиця Ільфа і Петрова, 15;

проспект Небесної Сотні, 12;

вулиця Академіка Корольова, 18;

проспект Академіка Глушка, 34 (2 ліфти);

вулиця Шишкіна, 52;

проспект Добровольського, 145;

проспект Добровольського, 137;

проспект Добровольського, 150;

проспект Небесної Сотні, 18;

вулиця Люстдорфська дорога, 123/1;

вулиця Бреуса, 26/2;

вулиця Кримська, 64;

вулиця Олександра Невського, 49;

вулиця Академіка Корольова, 19;

вулиця Олександра Невського, 41/3 (2 ліфти);

вулиця Кримська, 62 (2 ліфти).



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