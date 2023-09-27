Коли в Одесі почнуть ремонтувати ліфти в багатоповерхівках

Через те, що програма розвитку ЖКГ була ухвалена нещодавно — у травні 2023 року, до ремонту ліфтів в одеських висотках приступили тільки на папері – оформляється технічна документація та проводяться експертизи.

Про це стало відомо під час сесії Одеської міськради 27 вересня.

На сьогодні програма розвитку житлово-комунального господарства реалізована лише на 1,3%. До бюджету на розвиток ЖКГ було закладено 151 мільйон гривень, з яких витрачено менше ніж пів мільйона. І саме це питання підняли депутати міськради на засіданні.

Також стало відомо, що на ремонт житлового фонду загалом пішло вже 4,4 млн із запланованих 32,1 млн грн.

На запитання депутатів про виконання програми та долю одеських ліфтів відповів профільний віцемер Дмитро Жеман.

Він пояснив, що програма розвитку ЖКГ була прийнята у травні 2023 року. Після цього почався тривалий процес оформлення технічної документації та експертизи.

Нагадаємо, у травні на засіданні сесії міськради стало відомо, що в Одесі у 1800 ліфтів закінчився граничний термін експлуатації, тому їх треба ремонтувати.

Жеман зазначив, що раніше запчастини та деталі необхідні для ремонту і модернізації ліфтів закуповувалися в Білорусі. А після повномасштабного вторгнення росії й введення санкцій проти Білорусі ринок довелося переорієнтувати на Європу.

Сьогодні ринок переорієнтовується на Чехію, Польщу, Італію та інші європейські країни, а це потребує додаткового часу, —

пояснив Жеман.

А ще, за словами Жемана, сьогодні ввечері оголосять 46 тендерів на ремонт ліфтів. При цьому договори з підрядниками на проведення робіт будуть підписані на два роки.

Читайте також: Як в Одесі будувалися «чешки», «харківки» та «югославки»