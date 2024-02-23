В одесских многоэтажках начнут ремонтировать лифты

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Напомним, программа развития ЖКХ в Одессе была принята в мае 2023 года. Для выполнения работ по капитальному ремонту лифтов уже разработаны проектные документации.

Как рассказал депутат горсовета Петр Обухов, на прошедшей сессии горсовета департаменту ЖКХ были выделены дополнительные средства — 298 млн. Из них:

50 млн на противоаварийные работы в жилых домах;

55 млн на замену лифтов;

37 млн на ремонт насосов и другого оборудования.

Известно, что в Одессе у 1800 лифтов истек предельный срок эксплуатации, поэтому их нужно срочно ремонтировать.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что целевую программу по модернизации лифтов продлили до 2026 года. В горсовете говорят, что в срок не уложились из-за нехватки денег и подрядчиков. К тому же необходимые для лифтов запчасти раньше закупались в Беларуси. А после 24 февраля 2022 года пришлось искать новых поставщиков в европейских странах.