В одесских многоэтажках начнут ремонтировать лифты

В Одессе в 2024 году планируют провести ремонт 36 лифтов. Сейчас проводится процедура объявления тендерных торгов.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
Напомним, программа развития ЖКХ в Одессе была принята в мае 2023 года. Для выполнения работ по капитальному ремонту лифтов уже разработаны проектные документации.
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Как рассказал депутат горсовета Петр Обухов, на прошедшей сессии горсовета департаменту ЖКХ были выделены дополнительные средства — 298 млн. Из них:
- 50 млн на противоаварийные работы в жилых домах;
- 55 млн на замену лифтов;
- 37 млн на ремонт насосов и другого оборудования.
Известно, что в Одессе у 1800 лифтов истек предельный срок эксплуатации, поэтому их нужно срочно ремонтировать.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что целевую программу по модернизации лифтов продлили до 2026 года. В горсовете говорят, что в срок не уложились из-за нехватки денег и подрядчиков. К тому же необходимые для лифтов запчасти раньше закупались в Беларуси. А после 24 февраля 2022 года пришлось искать новых поставщиков в европейских странах.