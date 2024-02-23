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В одесских многоэтажках начнут ремонтировать лифты

В одесских многоэтажках начнут ремонтировать лифты

В Одессе в 2024 году планируют провести ремонт 36 лифтов. Сейчас проводится процедура объявления тендерных торгов.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Напомним, программа развития ЖКХ в Одессе была принята в мае 2023 года. Для выполнения работ по капитальному ремонту лифтов уже разработаны проектные документации.

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Как рассказал депутат горсовета Петр Обухов, на прошедшей сессии горсовета департаменту ЖКХ были выделены дополнительные средства — 298 млн. Из них:

  • 50 млн на противоаварийные работы в жилых домах;
  • 55 млн на замену лифтов;
  • 37 млн на ремонт насосов и другого оборудования.

Известно, что в Одессе у 1800 лифтов истек предельный срок эксплуатации, поэтому их нужно срочно ремонтировать.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что целевую программу по модернизации лифтов продлили до 2026 года. В горсовете говорят, что в срок не уложились из-за нехватки денег и подрядчиков. К тому же необходимые для лифтов запчасти раньше закупались в Беларуси. А после 24 февраля 2022 года пришлось искать новых поставщиков в европейских странах.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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