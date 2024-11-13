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В одеських катакомбах знову рятували лисицю (фото)

В одеських катакомбах знову рятували лисицю (фото)

Директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков спільно зі спелеологами знову врятував лисицю, яка впала в колодязь у катакомбах.

Чергову історію порятунку тварини Біляков розповів на своїй сторінці у Facebook.

Таку ж саму «рятувальну операцію» директор зоопарку та спелеологи проводили на початку листопада, коли у катакомбах на Шкодовій горі впав у колодязь молодий лис. Звіра дістали з колодязя, винесли назовні та випустили.

І ось у тих самих катакомбах і у той самий колодязь потрапила вже інша лисиця. Але цього разу рятувальники тварин вирішили піти іншим шляхом.

«Ми змайстрували своєрідну драбину, занесли її у катакомби та опустили у колодяз. Мій прогноз виправдався – руда швидко зрозуміла що до чого та вибралася з колодязя по драбині», – розповів Біляков і додав, що тепер «якщо ще якась лисиця туди потрапить, то легко вибереться».

Лиса в колодязі

Директор Одеського зоопарку рятує лисицю в катакомбах

Ігор Бєляков

Раніше «Одеське життя» розповідала, що в Одесі помітно збільшилася кількість диких лисиць, що стало новим феноменом для міста.

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Фото з Facebook-сторінки Ігоря Білякова

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