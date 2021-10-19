Новость о прибытии в Одессу экзотического животного сообщила Госпродпотребслужба в своем телеграм-канале. В сообщении сказано:

Начинаем неделю с хорошей новости и приветствуем Нильсена с новым домом! Впервые со времен Независимости специалисты Южного и Западного межрегиональных главных управлений Держпродспоживслужбы на государственной границе обеспечили государственного контроля гиппопотама Нильсена, который прибыл в ООО «БИО-ПАРК». Несмотря на значительные расстояния и экзотичность нового жителя города Одесса, специалистами межрегиональных главных управлений был обеспечен контроль за соблюдением всех необходимых требований для комфортного путешествия Нильсена.

ООО «БИО-ПАРК» владеет в Одессе крупным частным зоопарком Биопарк, совмещенным с парком для развлечений. Располагается он в районе Двух столбов. Организация принадлежит тем же людям, которые владеют дельфинарием «Немо».

Впрочем, сам Биопарк пока никак не комментировал приобретение гиппопотама.

Интересно, что еще год назад, после введения первого локдауна, связанного с мировой пандемией коронавируса, Биопарк сообщал, что им нечем кормить животных и просил помощи у одесситов. Администрация зоопарка объясняла это тем, что из-за карантина сильно упали денежные сборы.

И вот теперь, когда в Одесской области вновь ввели локдаун, Биопарк приобрел гиппопотама – животное, требовательное к еде и непростое в содержании. Насколько оправдана была такая покупка в сложившихся условиях, вопрос непростой.

Хотя ухаживать за животными в Биопарке умеют, как и создать для них комфортную среду. Это подтверждают случаи появления потомства у живущих там животных.

Еще новости о Биопарке в Одессе: