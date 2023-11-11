В Одесі провели складну операцію на легені новонародженій дівчинці

Медики Одеської обласної дитячої клінічної лікарні вдало провели складну операцію з рентгеноваскулярної дилатації (розширення) клапана легеневої артерії новонародженій дівчинці.
Радісною новиною вони поділилися на Facebook-сторінці медустанови, назвавши подію «справжньою медичною казкою».
Новонароджена дівчинка прибула до лікарнi зі складним діагнозом: у дитини був виражений клапанний стеноз (звуження) легеневої артерії. І лікарі ризикнули провести оперативне втручання.
Операція пройшла вдало. Наразі дівчинка перебуває у палаті, її стан оцінюють як стабільний.
Нагадаємо, влітку цього року в Одеській обласній дитячій лікарні успішно прооперували маленьку доньку захисника України.
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Фото зі сторінки Одеської обласної дитячої клінічної лікарні у Facebook