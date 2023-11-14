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Одеські медики провели складну операцію на серці дитини

Одеські медики провели складну операцію на серці дитини

14 листопада фахівці Одеської обласної дитячої лікарні успішно провели складну операцію на серці дитини із вродженою вадою. Вже за кілька днів дитина зможе жити повноцінно.

Про це повідомляють на сторінці медичного закладу у Facebook.

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Лікарі Одеської обласної дитячої лікарні врятували ще одну дитину від вродженої вади серця – відкритої артеріальної протоки.

Фахівці застосували спеціальний імплант шляхом пункції стегнової артерії. Це дозволило провести операцію без розрізу тканин.

За словами медиків, життя дитини у безпеці. Вже за кілька днів він зможе повернутися додому.

Подібні втручання фахівці відділення серцево-судинної хірургії обласної лікарні виконують не вперше, щоразу відточуючи майстерність.

Раніше “Одеське життя” повідомляло, що в Одеській дитячій обласній лікарні хірурги провели унікальну операцію на серці 7-річного хлопчика, у якого вистрілив старший брат.

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