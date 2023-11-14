Одеські медики провели складну операцію на серці дитини

Про це повідомляють на сторінці медичного закладу у Facebook.

Лікарі Одеської обласної дитячої лікарні врятували ще одну дитину від вродженої вади серця – відкритої артеріальної протоки.

Фахівці застосували спеціальний імплант шляхом пункції стегнової артерії. Це дозволило провести операцію без розрізу тканин.

За словами медиків, життя дитини у безпеці. Вже за кілька днів він зможе повернутися додому.

Подібні втручання фахівці відділення серцево-судинної хірургії обласної лікарні виконують не вперше, щоразу відточуючи майстерність.

Раніше “Одеське життя” повідомляло, що в Одеській дитячій обласній лікарні хірурги провели унікальну операцію на серці 7-річного хлопчика, у якого вистрілив старший брат.