В Одессе утвердили границы парка Савицкого и двух скверов

Депутати Одеської міської ради затвердили межі парку Савицького та двох скверів. Це дозволить зберегти землі та зелені насадження, повідомили у мерії міста.
Відповідні проекти рішень було ухвалено на засіданні сесії Одеської міськради у середу, 18 вересня 2024 року.
Повідомляється, що депутати затвердили технічні документації щодо інвентаризації земель парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва парк Савицького, скверу на Куликовому полі та скверу на вулиці Шкільний аеродром, 1.
Саме при інвентаризації земель парків та скверів встановлюються місця розташування земельних ділянок, їх межі, розміри та правовий статус.
Інвентаризація дозволяє виявити незаконне та нераціональне використання земель, використання з порушенням цільового призначення.
Це дозволить зберегти зелені зони загального користування міста, запобігання рейдерським захопленням та подальшу їх забудову, а також проведення благоустрою та створення комфортного середовища для відпочинку населення.
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Фото odessa.online