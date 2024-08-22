В Одесі з’являться майже дві сотні платних парковок навколо парку Перемоги

За таке рішення проголосував виконком Одеської міської ради.

«На черзі – парк Перемоги. Навколо парку, на проспекті Шевченка та вулиці Академічній, планується організувати 193 машиномісця», – повідомив на засіданні виконкому мер міста Геннадій Труханов.

Йдеться про вже існуючі 77 паркомісця, розміщені на ділянці від проспекту Шевченка до площі 10 квітня і ще 116 – на вулиці Академічній на ділянці від площі 10 квітня до вулиці Добровольців (раніше Говорова).

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Як повідомили у прес-службі одеської мерії, якщо депутати міськради на найближчій сесії підтримають це рішення та визначать КП «Одестранспарксервіс» оператором майданчиків для платного паркування на вказаних вулицях, перерахування до бюджету Одеси збільшиться більш ніж на 100 тис. гривень щомісяця.

«Це рішення дозволить збільшити надходження до міського бюджету, а отже – можливості фінансувати інші програми розвитку», – зазначає голова Приморської районної адміністрації Марат Корольов.

За даними мерії, станом на 1 серпня 2024 року, до бюджету Одеси надійшло 5,1 млн гривень від збору за місця для паркування транспортних засобів.

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