Новини Одеси та Одеської області

В Одесі з’являться майже дві сотні платних парковок навколо парку Перемоги

В Одесі з’являться майже дві сотні платних парковок навколо парку Перемоги

В Одесі зроблять платними майже 200 місць для паркування навколо парку Перемоги, а надходження від зборів підуть до міського бюджету.

За таке рішення проголосував виконком Одеської міської ради.

«На черзі – парк Перемоги. Навколо парку, на проспекті Шевченка та вулиці Академічній, планується організувати 193 машиномісця», – повідомив на засіданні виконкому мер міста Геннадій Труханов.

Платные парковки в Одессе

Йдеться про вже існуючі 77 паркомісця, розміщені на ділянці від проспекту Шевченка до площі 10 квітня і ще 116 – на вулиці Академічній на ділянці від площі 10 квітня до вулиці Добровольців (раніше Говорова).

Парковки в Одессе

Стаття по темі: Як користуватись паркуванням у центрі міста: відповіді на актуальні питання

Як повідомили у прес-службі одеської мерії, якщо депутати міськради на найближчій сесії підтримають це рішення та визначать КП «Одестранспарксервіс» оператором майданчиків для платного паркування на вказаних вулицях, перерахування до бюджету Одеси збільшиться більш ніж на 100 тис. гривень щомісяця.

«Це рішення дозволить збільшити надходження до міського бюджету, а отже – можливості фінансувати інші програми розвитку», – зазначає голова Приморської районної адміністрації Марат Корольов.

За даними мерії, станом на 1 серпня 2024 року, до бюджету Одеси надійшло 5,1 млн гривень від збору за місця для паркування транспортних засобів.

Читайте також: В Одесі побільшає платних майданчиків для парковок.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk