Одеські школярі отримуватимуть по 10 тисяч: хто і коли

Таке рішення ухвалили сьогодні, 18 вересня 2024 року, на черговій сесії депутати Одеської міської ради, підтримавши зміни, внесені до міської цільової програми «Ветеран».

Як повідомили у прес-службі мерії міста, кошти нараховуватимуться сім’ям загиблих або померлих військовослужбовців, які стоять на обліку в Департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради.

«Цього року школярі вже отримали сертифікати по 10 тис. гривень, кошти надійдуть на рахунки найближчим часом», – зазначили у мерії.

Подробиці можна дізнатися за телефонами департаменту соцполітики мерії: 048 705-93-85 та 048 705-18-40.

Нагадаємо, сьогодні одеські депутати також виділили на

допомога ЗСУ понад 300 млн гривень.