Одеські школярі отримуватимуть по 10 тисяч: хто і коли

В Одесі школярі, чиї батьки загинули, захищаючи Україну від російських окупантів, щороку отримуватимуть від міста по 10 тис. гривень до нового навчального року.
Таке рішення ухвалили сьогодні, 18 вересня 2024 року, на черговій сесії депутати Одеської міської ради, підтримавши зміни, внесені до міської цільової програми «Ветеран».
Як повідомили у прес-службі мерії міста, кошти нараховуватимуться сім’ям загиблих або померлих військовослужбовців, які стоять на обліку в Департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради.
«Цього року школярі вже отримали сертифікати по 10 тис. гривень, кошти надійдуть на рахунки найближчим часом», – зазначили у мерії.
Подробиці можна дізнатися за телефонами департаменту соцполітики мерії: 048 705-93-85 та 048 705-18-40.
Нагадаємо, сьогодні одеські депутати також виділили на
допомога ЗСУ понад 300 млн гривень.