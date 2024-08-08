В Одесі встановили модернізовані світлофори на трьох жвавих перехрестях (фото)

Про це повідомили комунальники установи “Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ” (КУ “СМЕП”).

Так, фахівці підприємства обладнали ще три перехрестя:

проспект Шевченка – Армійська;

проспект Шевченка – Шампанський провулок;

проспект Українських Героїв – вулиця Троїцька.

Комунальники встановили на світлофорах блоки безперебійного живлення, завдяки яким вони можуть працювати від 3 до 8 годин в автономному режимі.

Раніше роботи з модернізації світлофорів фахівці провели у Київському та Хаджибейському районах міста.