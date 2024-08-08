В Одесі встановили модернізовані світлофори на трьох жвавих перехрестях (фото)

На вулицях Одеси продовжується модернізація світлофорних об’єктів, щоб вони могли працювати у випадках відключення світла. Нещодавно такими світлофорами обладнали ще три жваві перехрестя.
Про це повідомили комунальники установи “Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ” (КУ “СМЕП”).
Так, фахівці підприємства обладнали ще три перехрестя:
- проспект Шевченка – Армійська;
- проспект Шевченка – Шампанський провулок;
- проспект Українських Героїв – вулиця Троїцька.
Комунальники встановили на світлофорах блоки безперебійного живлення, завдяки яким вони можуть працювати від 3 до 8 годин в автономному режимі.
Раніше роботи з модернізації світлофорів фахівці провели у Київському та Хаджибейському районах міста.