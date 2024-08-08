8 серпня – День військ зв’язку ЗСУ: чиє це свято

Історія Дня військ зв’язку

Це свято було встановлено у 2000 році указом другого президента України Леоніда Кучми №154/2000 «Про День військ зв’язку».

Як зазначалося в документі, це свято запроваджується: «з огляду на заслуги військ зв’язку у зміцненні обороноздатності держави».

Дата свята була обрана не випадково: саме 8 серпня 1920 року у Києві розпочалася підготовка військових зв’язківців на Київських військово-інженерних курсах на базі колишнього Костянтинівського юнкерського військового училища.

Також нагадаємо, що 4 серпня в Україні відзначали День Військово-повітряних сил ЗСУ

Вже третій рік повномасштабного вторгнення росії наші військові захищають Україну. Війська зв’язку та кібербезпеки ЗСУ відіграють важливу роль у протистоянні російським окупантам.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, завдяки злагодженості та високому рівню підготовки фахівців зв’язку на початку великої війни вдалося утримати та налагодити систему бойового управління військовими частинами та підрозділами українських військ.

У той самий час діяльність цього роду військ не є публічною, оскільки від безпеки і стійкості зв’язку військових залежить загальна робота Сил оборони.

Чим займаються війська зв’язку ЗСУ

До головних завдань військових-зв’язківців належить забезпечення можливості Збройних сил України здійснювати бойову діяльність, координувати дії різних підрозділів, забезпечувати їх постійний зв’язок, а також канали зв’язку для підтримки боєздатності та можливості оперативного реагування.

Так само важливим є забезпечення управління військами різних рівнях, що надається зв’язківцями.

Сьогодні ж, в умовах війни високої інтенсивності та за часів, коли технології швидко розвиваються, зв’язківцям потрібно не лише забезпечувати якісний, оперативний та стійкий зв’язок між військами, а й адаптуватися до сучасних вимог у техніці та при цьому протидіяти спробам ворога зіпсувати цей зв’язок.

Одним із публічних проявів роботи зв’язківців є перехоплення розмов окупантів, які за більш як два роки великої війни вже чули чимало українців. Вони росіяни часто скаржаться своє моральне стан, забезпечення, великі втрати у підрозділах чи погане ставлення з боку командування.

Які знання потрібні зв’язківцям

Для служби у військах зв’язку ЗСУ бажано мати вищу технічну освіту, щоб розуміти, наприклад, як працюють ті чи інші закони фізики. Тобто зв’язківці – це зазвичай «технарі».

Не менш корисними у цьому виді військ будуть і люди, які займалися IT-технологіями чи радіозв’язком, але, як кажуть самі зв’язківці, «це не тільки про радіозв’язок, тому що є дротовий зв’язок, роутери, сервери».

У той же час для служби у подібному роді військ можуть бути корисними навіть такі навички, як уміння підключити роутер або налаштувати щось у комп’ютері, оскільки у багатьох мобілізованих військовослужбовців можуть бути ці знання. Усьому решті, якщо є базове розуміння роботи певних технологій, можна навчитися.

Дорогі зв’язківці, дякуємо вам за щоденну важку роботу, за оборону України. Сил, здоров’я та перемоги!

Раніше «Одеське життя» розповідала, що які ще свята відзначаються в Україні та світі сьогодні, 8 серпня.

Фото goaltime.com.ua