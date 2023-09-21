Мінкульт дозволить демонтувати в Одесі пам’ятники Пушкіну та князю Воронцову

Пам’ятники Пушкіну, князю Воронцову та іншим російським діячам планують вилучити з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення. Це дозволить їх демонтувати.

Про це повідомили на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.

У повідомленні йдеться, дане урядове рішення, ініційоване МКІП, пришвидшить процес очищення публічного простору від проявів комуністичного тоталітарного режиму та російської імперської політики.

Наступний крок – за органами місцевого самоврядування. Саме вони мають прийняти остаточне рішення про демонтаж та переміщення об’єктів, –

наголосив т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Згідно з даною ініціативою, в Одесі планується вилучити з Держреєстру культурної спадщини пам’ятники Пушкіну та князю Воронцову, пам’ятник полководцю Суворову в Ізмаїлі.

Окрім Одеси, під демонтаж потрапляє ще багато об’єктів, які наразі є нерухомими пам’ятками культурної спадщини національного значення. Пам’ятники Пушкіну планується вилучити з Держреєстру, а згодом демонтувати, у Києві, Житомирі та Харкові; адміралу Ушакову в Херсоні, «Україна – визволителям» в Ужгороді, Меморіальний комплекс «Борцям революції» в Луганську.

Низку пам’ятників планують вилучити в Києві — пам’ятник Щорсу, могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку, монітор «Железняков», пам’ятник екіпажу бронепоїзда «Таращанець».

Цей проєкт постанови Кабінету Міністрів України після погоджень іншими органами влади внесуть на розгляд Уряду. В документі врахували вимоги Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», –

повідомили у Мінкульті.

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