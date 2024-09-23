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В Одесі житлові будинки затоплює каналізацією: звинувачують забудовника

В Одесі житлові будинки затоплює каналізацією: звинувачують забудовника

Забудовнику ЖК «Артвілль» в Одесі доручено усунути проблеми з каналізаційною системою, які призводять до затоплення будинків на вул. Кустанайська. Поки триває ремонт, кінцеву зупинку тролейбусного маршруту № 3 можуть перенести.

Про це повідомили в Департаменті міського господарства Одеської міськради.

У зв’язку зі зверненнями мешканців вул. Кустанайська з приводу підтоплення їхніх будинків каналізаційними стоками, заступники Одеського міського голови Олександр Філатов і Ганна Позднякова провели низку робочих нарад із представниками «Інфоксводоканал» і забудовника ЖК «Артвілль».

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Було встановлено, що компанія-забудовник не виконала в повному обсязі технічні умови з водопостачання та водовідведення, які були видані «Інфоксводоканалом».

За словами Анни Позднякової, забудовнику доручили прискорити завершення ремонту для усунення перевантаження каналізаційної системи.

На нараді також обговорювали питання перенесення кінцевої зупинки тролейбусного маршруту № 3 і відведення автотранспорту з прилеглих вулиць.

За словами Олександр Філатова, це необхідно для прискорення закінчення всіх будівельних і відновлювальних робіт і буде зроблено з мінімальними незручностями для водіїв.

«Після відновлення дорожнього покриття схема дорожнього руху буде відновлена». – йдеться в повідомленні.

Про терміни проведення запланованих робіт у мерії не повідомили.

 

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