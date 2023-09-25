Історія з душком: чому одеський будинок тоне у нечистотах

На подвір’ї у центрі Одеси сталася історія із душком. Понад 10 років там не працює каналізаційний колектор. Усі відходи життєдіяльності просочували ґрунт, підвали та сусідні будови.

Про це повідомив депутат Одеської міськради Василь Ієремія.

Він розповів, що в одному дворику історичного центру нашого міста мешканці звели прибудову прямо на каналізаційному колекторі, закривши доступ туди.

Понад 10 років ніхто з мешканців не підозрював, куди зливаються каналізаційні стоки.

Але раптом перестали зливатися унітази, а в рукомийниках стоїть справжня «туалетна вода», –

написав депутат.

За його словами, у процесі зведення прибудови було знищено основний дворовий каналізаційний колектор. І весь його вміст протягом багатьох років заливав та підмивав ґрунт, сусідні будови, підвальні приміщення. Внаслідок цього на будинку з’явилися тріщини, просідання сусідніх будинків.

Крім того, Василь Ієремія повідомив, що ситуацією зараз займаються юристи та співробітники міських служб. Прибудову знесуть, а нормальну каналізаційну систему відновлять.

У мене лише один коментар, друзі. Відповідальність починається із кожного з нас. Жодне ЮНЕСКО нам не допоможе, якщо ми самі не захочемо собі допомогти жити в нормальних людських умовах.

підсумував одеський депутат.

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Фото з facebook-сторінки Василя Ієремії