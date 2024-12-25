В Одесі жителі багатоквартирних будинків без газифікації будуть менше платити за електрику

Про це повідомив представник Кабміну при Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, змінено додаток 3 «Фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів». Тепер передбачено встановлення пільгових фіксованих тарифів на електроенергію для мешканців багатоквартирних будинків, які не мають газифікації або теплопостачання.

Йдеться про побутових споживачів, які проживають у багатоквартирних будинках, що:

не газифіковані природним газом;

не мають або мають нефункціонуючі системи централізованого чи автономного теплопостачання, які працюють на інших енергоносіях, крім електричної енергії.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 31 травня 2024 року №632, з 1 червня 2024 року по 30 квітня 2025 року включно встановлено фіксовану ціну на електроенергію для побутових споживачів у розмірі 4,32 грн за кВт-год (з ПДВ).

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