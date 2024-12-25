В Одессе жители некоторых многоквартиных домов без газификации будут меньше платить за электричество

Правительство Украины установило льготные фиксированные цены на электроэнергию для бытовых потребителей многоквартирных домов без теплоснабжения или газификации. Это решение должно облегчить финансовую нагрузку на жильцов таких домов.
Об этом сообщил представитель Кабмина при Верховной Раде Тарас Мельничук.
В частности, изменено приложение 3 «Фиксированные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей». Теперь предусмотрено установление льготных фиксированных тарифов на электроэнергию для жильцов многоквартирных домов, не имеющих газификации или теплоснабжения.
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Речь идет о бытовых потребителях, проживающих в многоквартирных домах, которые:
- не газифицированы природным газом;
- не имеют или имеют нефункционирующие системы централизованного или автономного теплоснабжения, работающие на других энергоносителях, кроме электрической энергии.
Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 31 мая 2024 года №632, с 1 июня 2024 года по 30 апреля 2025 года включительно установлена фиксированная цена на электроэнергию для бытовых потребителей в размере 4,32 грн за кВт-ч (с НДС).
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