Новости Одессы и Одесской области

В Одессе жители некоторых многоквартиных домов без газификации будут меньше платить за электричество

В Одессе жители некоторых многоквартиных домов без газификации будут меньше платить за электричество

Правительство Украины установило льготные фиксированные цены на электроэнергию для бытовых потребителей многоквартирных домов без теплоснабжения или газификации. Это решение должно облегчить финансовую нагрузку на жильцов таких домов.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Об этом сообщил представитель Кабмина при Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, изменено приложение 3 «Фиксированные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей».  Теперь предусмотрено установление льготных фиксированных тарифов на электроэнергию для жильцов многоквартирных домов, не имеющих газификации или теплоснабжения.

Читайте также: Жители Одесской области будут платить почти вдвое меньше за электроотопление – названо условие

Речь идет о бытовых потребителях, проживающих в многоквартирных домах, которые:

  • не газифицированы природным газом;
  • не имеют или имеют нефункционирующие системы централизованного или автономного теплоснабжения, работающие на других энергоносителях, кроме электрической энергии.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 31 мая 2024 года №632, с 1 июня 2024 года по 30 апреля 2025 года включительно установлена фиксированная цена на электроэнергию для бытовых потребителей в размере 4,32 грн за кВт-ч (с НДС).

Читайте также: Какую помощь можно получить, если дом отапливается дровами или углем?

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua