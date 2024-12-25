В Одессе жители некоторых многоквартиных домов без газификации будут меньше платить за электричество

Об этом сообщил представитель Кабмина при Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, изменено приложение 3 «Фиксированные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей». Теперь предусмотрено установление льготных фиксированных тарифов на электроэнергию для жильцов многоквартирных домов, не имеющих газификации или теплоснабжения.

Речь идет о бытовых потребителях, проживающих в многоквартирных домах, которые:

не газифицированы природным газом;

не имеют или имеют нефункционирующие системы централизованного или автономного теплоснабжения, работающие на других энергоносителях, кроме электрической энергии.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 31 мая 2024 года №632, с 1 июня 2024 года по 30 апреля 2025 года включительно установлена фиксированная цена на электроэнергию для бытовых потребителей в размере 4,32 грн за кВт-ч (с НДС).

Читайте также: Какую помощь можно получить, если дом отапливается дровами или углем?