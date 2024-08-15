«Де Алея Героїв?”: в Одесі родичі загиблих Захисників зібралися на акцію

Про це повідомляє кореспондент «Одеського життя».

Мітингувальники тримали в руках портрети загиблих на війні родичів і плакати з написами: “Мерія – де твої обіцянки?”, “Де повага до загиблих Героїв?”,”Де Алея Героїв?”, “Одеса – що за неповага до полеглих?”, “Ні Алеї Героїв в Аркадії і на Дерибасівській!”.

Учасники акції наголосили на важливості збереження пам’яті про загиблих і закликали міську владу виконати свої обіцянки та створити гідні місця для вшанування героїв. Зокрема, люди протестують проти створення пам’ятної Алеї в Аркадії або на Дерибасівській.

«Мета акції – домогтися поваги і пошани до полеглих героїв на цій війні і до членів їхніх сімей. Сюди входить і Алея героїв, і закінчення меморіалу Алеї героїв України, і меморіальні дошки в навчальних закладах Одеси, дошки та пам’ятні знаки на будинках, де жили Герої, це догляд за прапорцями на Європейській площі, це облаштування 68-ї ділянки Західного цвинтаря, де поховані військові, і багато інших питань», – розповіла мати загиблого героя Ангеліна Любчак.

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До мітингувальників звернулася заступниця мера Ганна Позднякова. Вона пояснила, що ескізи Алеї Героїв уже готові, але процес реалізації проєкту затягнувся через бюджетні нюанси.

«Є ескізний проєкт, і я думаю, що найближчим часом вас запросять і з вами узгодять. Мерія чула ваші зауваження – ніхто в Аркадії робити меморіал не буде. Йдеться про громадське місце, наприклад, парк. Це пов’язано не з неповагою, а з досить нешвидким бюджетним процесом», – зазначила віце-прем’єр.

У міськраді обіцяють одеситами виконати їхні вимоги щодо облаштування ділянки кладовища та Алеї Слави.

Учасників акції запросили в будівлю мерії, де їх ознайомили з ескізними проектами майбутнього меморіалу. У мерії розглядають кілька варіантів створення Алеї Героїв: на Грецькій площі, у Міському саду, на Дерибасівській або в парку Шевченка.

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