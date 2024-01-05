В Одесі можуть скасувати тендер на реконструкцію Іванівського мосту: причина

Як стало відомо із матеріалів Господарського суду Одеської області, розірвання договору на реконструкцію аварійного Іванівського шляхопроводу в Одесі добивається Малиновська окружна прокуратура міста.

Правоохоронці вважають, що тендер, який оголосило управління дорожнього господарства Одеської міськради, провели із порушеннями законодавства, у зв’язку з чим вимагають визнати його результати недійсними.

Позовні вимоги також обґрунтовані порушенням ухвали Кабінету Міністрів України “Про ефективне використання бюджетних коштів” при проведенні закупівлі товарів та послуг за бюджетні кошти.

Чергове засідання у справі відбудеться 17 січня. Суд викликає представників міської ради та Південного офісу Держаудитслужби.

Як писало “Одеське життя”, конкурс на реконструкцію Іванівського мосту було оголошено у грудні 2021 року, а аукціон відбувся лише у квітні 2022-го, вже після початку повномасштабної війни. У ньому взяли участь дві найбільші дорожні компанії України — ТОВ «Автомагістраль-Південь» та «Ростдорбуд».

Перемогла «Автомагістраль-Південь», чия пропозиція була на 8 млн грн дешевша.

Підрядник спочатку має повністю демонтувати нинішній шляхопровід. А потім будувати новий шестисмуговий міст із дворівневою розв’язкою на перехресті з вулицею Святослава Ріхтера, продовжити шляхопровід у бік Овідіопольської дороги, а під ним організувати кільцевий рух. Компанія має виконати роботи до 31 грудня 2024 року.

Проект реконструкції «Одеське життя» публікувало раніше.