В Одесі продовжать ремонт Єврейської лікарні

Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на вибір підрядника для проведення реставрації приміщень відділення реабілітації в Міській клінічній лікарні №1.

Інформація про це з’явилася на майданчику електронних закупівель.

За реставрацію приміщень будівлі літери “С” із пристосуванням для відділення реабілітації мерія заплатить 31 мільйон 934 тисячі гривень.

Аукціон заплановано на 29 квітня. Роботи мають бути завершені до 31 грудня 2025 року.

Цей тендер пройде у форматі відкритих торгів з особливостями, що передбачають скорочені строки порівняно з відкритими торгами.

Період подання пропозицій триває 7 днів, а період оскарження кваліфікації – всього 5 днів.

Будівля Єврейської лікарні – пам’ятка містобудування та архітектури. Це одна з найбільших лікарень в Одесі. Щорічно в стаціонарі проходять лікування 17-18 тисяч пацієнтів, а амбулаторно тут отримують допомогу до 45 тисяч осіб на рік.

Нагадаємо, капітальна реконструкція Міської клінічної лікарні №1 розпочалася 2017 року. План реконструкції був розрахований на кілька років. Раніше на території лікарні замінили всі комунікації та інженерні мережі, також було завершено ремонт покрівельного покриття корпусів лікарні. Усі роботи проводилися за кошти міського бюджету.