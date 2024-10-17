В Одесі з третьої спроби продадуть суховантаж з обладнанням

Це третя спроба продажу судна «Адмірал Де Рібас», попередній аукціон було призначено на 30 вересня.

За даними системи Прозорро.Продажі, новий електронний аукціон має відбутися 29 жовтня 2024 року.

Стартова ціна залишилася такою ж – 22,5 мільйона гривень.

Судно продається з обладнанням, серед якого шлюпка чергова, радіолокаційна станція «FURUNO-2125», два плоти рятувальних «Вікінг-20», газоаналізатор «Комета-4», суднова апаратура «АІС Т111», супутникове обладнання, газоаналізатор «Комета-1», контейнер для зберігання магнітного компаса, холодильники тощо.

Згідно з інформацією про це судно, суховантаж «Адмірал Де Рібас» був побудований у Словаччині 1994 року. Його довжина становить 81 м, ширина 12,8 м, висота борту 7,1 м. Осадка судна – 5,48 м, а дедвейт – 3,680 тонн.

З 26 грудня 2017 року до 21 листопада 2019 року судно перебувало у відстої й експлуатується в бербоут-чартері з 21 листопада 2019 року.

Раніше в Одесі за 120 млн грн продали 50% акцій заводу «Оріон». Під час торгів їхня вартість зросла у 27 разів.