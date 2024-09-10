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В Одесі вдруге за величезні гроші продали залишки заводу «Оріон»

В Одесі вдруге за величезні гроші продали залишки заводу «Оріон»

В Одесі за 120 мільйонів гривень продали 50% акцій заводу «Оріон». На даному етапі аукціон вважається успішним, оскільки під час торгів вартість зросла в 27 разів.

Чи буде ця приватизація успішнішою за провальну першу, покаже час.

Торги відбулися 5 вересня 2024 року. Про це повідомили у Фонді державного майна України.

Зазначається, що за право власності на об’єкт змагалося 7 учасників.

«Початкова ціна активу становила 4,4 млн грн, а переможна – 120 млн грн. Зростання вартості відбулося у 27,36 раза. Покупець додатково сплатить 24 млн грн ПДВ, тож загальний економічний ефект може скласти 144 млн грн», – повідомили у Фонді держмайна.

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завод "Оріон"

Інвестор отримає об’єкт розташований у Хаджибейському районі міста Одеси, неподалік від траси міжнародного значення М16 Одеса-Кучурган. Найбільшу цінність у цьому об’єкті приватизації становлять 20 гектарів дорогої одеської землі.

Згідно з умовами продажу, покупець зобов’язаний забезпечити погашення простроченої кредиторської заборгованості та не допустити звільнення працівників протягом шести місяців.

Раніше завод «Оріон» виробляв компресори для холодильників. Площа нерухомого майна становить 39511 м². Зараз основним джерелом доходів є передача в оренду приміщень заводу.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року руїни заводу «Оріон» приватизували за 220 мільйонів гривень. Але остаточно угоду так і не оформили.

 

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