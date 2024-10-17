Новости Одессы и Одесской области

В Одессе с третьей попытки продадут сухогруз с оборудованием

В Одессе с третьей попытки продадут сухогруз с оборудованием

Государственное предприятие «Одесский порт» снова выставило на торги крупное грузовое судно «Адмирал Де Рибас» вместе с приписанным к нему оборудованием.

Это третья попытка продажи судна «Адмирал Де Рибас», предыдущий аукцион был назначен на 30 сентября.

По данным системы Прозорро.Продажи, новый электронный аукцион должен состояться 29 октября 2024 года.

Стартовая цена осталась такой же — 22,5 миллиона гривен.

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Судно продается с оборудованием, среди которого шлюпка дежурная, , радиолокационная станция «FURUNO-2125», два плота спасательных «Викинг-20», газоанализатор «Комета-4», судовая аппаратура «АИС Т111», спутниковое оборудование, газоанализатор «Комета-1», контейнер для хранения магнитного компаса, холодильники и т. д.

Согласно информации об этом судне, сухогруз «Адмирал Де Рибас» был построен в Словакии в 1994 году. Его длина составляет 81 м, ширина 12,8 м, высота борта 7,1 м. Осадка судна – 5,48 м, а дедвейт – 3,680 тонн.

С 26 декабря 2017 года по 21 ноября 2019 года судно находилось в отстое и эксплуатируется в бербоут-чартере с 21 ноября 2019 года.

Ранее в Одессе за 120 млн грн продали 50% акций завода «Орион». Во время торгов их стоимость выросла в 27 раз.

 

 

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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