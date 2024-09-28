Десята спроба: чи вдалося продати Білгород-Дністровський порт?

Про це повідомляється на сторінці підприємства у Facebook.

Згідно з даними, опублікованими на сайті «Прозоро.Продажі», аукціон, який мав проходити за гібридною голландською моделлю (зі зниженням ціни) був призначений на 24 вересня 2024 року. Стартова ціна лота становила 88,99 млн грн.

Однак 20 вересня Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях скасувало торги «з метою тримання від дій, які можуть спричинити нанесення репутаційних страт державним органам приватизації та ненадходження до державного бюджету України запланованих обсягів грошових коштів».

За інформацією протоколу рішення, на приватизаційний аукціон не надійшло жодної заявки від потенційних учасників.

У серпні цього року ФДМУ оголосив дев’ятий аукціон із приватизації Білгород-Дністровського порту зі стартовою ціною 177,97 млн ​​грн. Онлайн-торги мали відбутися 6 вересня, але їх скасували.

Як повідомлялося, вперше Білгород-Дністровський порт спробували продати на аукціоні 3 березня 2023 року. Тоді його стартова ціна становила 184,9 млн грн. Аукціон визнали таким, що не відбувся.

13 березня 2023 року ФДМУ провів повторний приватизаційний онлайн-аукціон із продажу Білгород-Дністровського порту, переможцем якого з пропозицією 264,12 млн грн стало ТОВ «Укрдонінвест». Але пізніше власник компанії відмовився від купівлі порту на етапі узгодження умов договору купівлі-продажу.

Подальші аукціони з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту також не відбулися через відсутність учасників.

Держпідприємство «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» спеціалізується на перевалці лісових вантажів, мінеральних добрив, залізорудних котунів, металопродукції та зернових вантажів. Основним видом його діяльності згідно із статутом є допоміжне обслуговування водного транспорту.

З 1 квітня 2022 року порт використовується як логістичний центр для портів на Дунаї. Він приймає вантажі на автомобілях та відправляє його у вагонах. З травня того ж року підприємство розпочало відвантаження зернових, перевалку залізорудних котунів та перевантаження металопродукції.

Раніше держпідприємство «Одеський порт» виставило на торги велике вантажне судно «Адмірал Де Рибас» разом із приписаним до нього обладнанням.