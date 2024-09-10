В Одесі продають суховантаж з типово одеським ім’ям

Про це повідомляється на сайті закупівель Prozorro-продажі.

Кінцевий термін подання цінових пропозицій – 29 вересня цього року. Аукціон призначено на 30 вересня.

Стартова ціна лота – 22 500 510 грн.

Згідно з інформацією про це судно, суховантажне судно «Адмірал Де Рібас» було побудовано в Словаччині в 1994 році. Його довжина становить 81 м, ширина 12,8 м, висота борту 7,1 м. Опад судна – 5,48 м, а дедвейт – 3,680 тонн.

З 26 грудня 2017 року по 21 листопада 2019 року судно перебувало у відстої та експлуатується у бербоут-чартері з 21 листопада 2019 року.

Зазначимо, що це вже друга спроба продажу судна з аукціону. Попередній був призначений на 21 серпня.

Особливістю трираундового англійського аукціону, на якому підприємство планує продати суховантажне судно, є те, що ще до його початку учасники повинні подати свої цінові пропозиції. При цьому потенційні покупці не знають, чи конкуренти і не бачать ставки один одного. Електронна торгова система ранжує ставки учасників від найменшої до найбільшої і той, хто зробив найвищу (закриту) цінову пропозицію, має право останнього ходу в кожному з раундів, що дає йому шанс на перемогу.

Аукціон починається, коли на торги зареєструвалися щонайменше два учасники. Проте за певними напрямками лот може викупити єдиний зареєстрований учасник за ціною, яку він запропонував. Протягом трьох раундів, які продовжуються по 3 хвилини, учасники змагаються за лот та підвищують свої ставки. Коли аукціон завершується, вся інформація про учасників розкривається.

Раніше в Одесі за 120 млн грн продали 50% акцій заводу «Оріон». Під час торгів їхня вартість зросла у 27 разів.