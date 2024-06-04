В Одесі з 5 червня скоротять кількість електротранспорту: у мерії назвали причину

В Одесі з 5 червня скоротять кількість електротранспорту: у мерії назвали причину

Із завтрашнього дня, 5 червня 2024 року, одеське комунальне підприємство «Одесміськелектротранс» суттєво скорочує випуск трамваїв та тролейбусів на міських маршрутах.

Як пояснили в одеській мерії, причина такого рішення – вкрай складна ситуація в енергетиці України, яка склалася на початку літа у зв’язку з дефіцитом електроенергії, що виник, внаслідок ворожих атак цієї весни.

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«З огляду на тяжкий стан в енергетиці, викликаний атаками ворога по енергетичному комплексу країни, для зменшення навантаження на енергосистему з 5 червня КП «Одеселектротранс» суттєво скорочує випуск трамваїв та тролейбусів на маршрути міста», – повідомляє телеграм-канал «Одеського Життя» із посиланням на мерію.

При цьому в мерії звертають увагу городян на те, що скорочення кількості рухомого складу призведе до збільшення інтервалу руху громадського електротранспорту і просять одеситів планувати свої поїздки заздалегідь.

Про зміну ситуації буде повідомлено додатково.

Раніше повідомлялося, що в Одесі скоротять електротранспорт та освітлення вулиць.

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