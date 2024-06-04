В Одессе с 5 июня сократят количество электротранспорта: в мэрии назвали причину

В Одессе с 5 июня сократят количество электротранспорта: в мэрии назвали причину

С завтрашнего дня, 5 июня 2024 года, одесское коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» существенно сокращает выпуск трамваев и троллейбусов на городских маршрутах.

Как пояснили в одесской мэрии, причина такого решения – крайне сложная ситуация в энергетике Украины, которая сложилась в начале лета в связи с возникшим дефицитом электроэнергии вследствие вражеских атак этой весной.

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«Учитывая тяжелое состояние в энергетике, вызванное атаками врага по энергетическому комплексу страны, для уменьшения нагрузки на энергосистему с 5 июня КП «Одессэлектротранс» существенно сокращает выпуск трамваев и троллейбусов на маршруты города», – сообщает телеграм-канал «Одесской Жизни» со ссылкой на мэрию.

При этом в мэрии обращают внимание горожан на то, что сокращение количества подвижного состава приведет к увеличению интервала движения общественного электротранспорта, и просят одесситов планировать свои поездки заблаговременно.

Об изменении ситуации будеь сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что в Одессе сократят электротранспорт и освещение улиц.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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