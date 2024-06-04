Як відключатимуть світло в Одесі 5 червня

У компанії Укренерго повідомили, що 5 червня по всій країні прогнозується дефіцит в енергосистемі протягом доби. Тому ліміти на споживання електроенергії діятимуть для кожної області з 00:00 до 24:00.

Обленерго будуть використовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів. Якщо застосування стабілізаційних відключень не допоможе збалансувати енергосистему, тоді можливі аварійні відключення для всіх категорій споживачів.

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У компанії ДТЕК Одеські електромережі пояснили, що причина дефіциту електрики – зростання його споживання через спеку та зменшення імпорту.

Тому уникнути стабілізаційних відключень за графіками, швидше за все, не вийде.

Енергетики просять споживачів обмежити використання електрики, щоб зменшити кількість та тривалість відключень.

Щодо планових відключень світла в Одесі для ремонту обладнання, чи будуть вони, і за якими адресами, стане відомо вранці 5 червня. Слідкуйте за стрічкою новин “Одеського життя”, щоб завжди бути в курсі, коли і де в місті відключатимуть світло.

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