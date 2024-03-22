В Одесі економитимуть електрику: скоротять електротранспорт та освітлення вулиць

Після російських атак 22 березня в Одесі виник сильний дефіцит електроенергії. Місто переходить у режим економії. Скоротиться кількість трамваїв та тролейбусів на маршрутах, менше використовуватимуть вуличне освітлення.
Телеграм-канал “Одеського Життя” повідомляє, що мерія Одеси з 23 березня 2024 року вводить у місті режим економії електроенергії.
Зроблять такі заходи:
- Кількість одиниць громадського електротранспорту на маршрутах буде зменшено на 50 відсотків.
- Використання потужностей на вуличне освітлення скоротиться до 30-40% або через зменшення інтенсивності роботи світлодіодних ламп, або завдяки скороченню кількості працюючих вуличних ліхтарів.
- Організаціям та підприємствам необхідно скоротити споживання електроенергії, яка витрачається на вуличне освітлення, вивіски, борди, зайве освітлення в магазинах, кафе, торгово-розважальних центрах та інших закладах.
Одесити теж попросили економити світло. Насамперед не використовувати вранці та ввечері, у години найбільшого навантаження на електромережі, потужні електроприлади.
Ось їх список:
- електрообігрівачі;
- бойлери;
- кухонна електроплита;
- мікрохвильова піч;
- пральна машина;
- електрична духова шафа;
- електрочайник (кавоварка);
- праска;
- посудомийна машина;
- кондиціонер;
- пилосос.
Нагадаємо, що в місті зараз діють екстренні відключення електрики. Дотримуватися графіків планових відключень у енергетиків поки що немає можливості через сильний брак потужностей. Тому світло відключають не системно, у районах міста, де утворюється найбільш сильне навантаження на мережу за відсутності необхідної потужності.
Після скорочення дефіциту електроенергії в місті почнуть діяти відключення світла за графіками. Як дізнатися графік для свого будинку, ми розповідали у цій статті – Графіки відключень світла в Одесі: як перевірити адресу та дізнатися свою групу.