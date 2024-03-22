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В Одесі економитимуть електрику: скоротять електротранспорт та освітлення вулиць

В Одесі економитимуть електрику: скоротять електротранспорт та освітлення вулиць

Після російських атак 22 березня в Одесі виник сильний дефіцит електроенергії. Місто переходить у режим економії. Скоротиться кількість трамваїв та тролейбусів на маршрутах, менше використовуватимуть вуличне освітлення.

Телеграм-канал “Одеського Життя” повідомляє, що мерія Одеси з 23 березня 2024 року вводить у місті режим економії електроенергії.

Зроблять такі заходи:

  1. Кількість одиниць громадського електротранспорту на маршрутах буде зменшено на 50 відсотків.
  2. Використання потужностей на вуличне освітлення скоротиться до 30-40% або через зменшення інтенсивності роботи світлодіодних ламп, або завдяки скороченню кількості працюючих вуличних ліхтарів.
  3. Організаціям та підприємствам необхідно скоротити споживання електроенергії, яка витрачається на вуличне освітлення, вивіски, борди, зайве освітлення в магазинах, кафе, торгово-розважальних центрах та інших закладах.

Одесити теж попросили економити світло. Насамперед не використовувати вранці та ввечері, у години найбільшого навантаження на електромережі, потужні електроприлади.

Ось їх список:

  • електрообігрівачі;
  • бойлери;
  • кухонна електроплита;
  • мікрохвильова піч;
  • пральна машина;
  • електрична духова шафа;
  • електрочайник (кавоварка);
  • праска;
  • посудомийна машина;
  • кондиціонер;
  • пилосос.

Нагадаємо, що в місті зараз діють екстренні відключення електрики. Дотримуватися графіків планових відключень у енергетиків поки що немає можливості через сильний брак потужностей. Тому світло відключають не системно, у районах міста, де утворюється найбільш сильне навантаження на мережу за відсутності необхідної потужності.

Після скорочення дефіциту електроенергії в місті почнуть діяти відключення світла за графіками. Як дізнатися графік для свого будинку, ми розповідали у цій статті – Графіки відключень світла в Одесі: як перевірити адресу та дізнатися свою групу.

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