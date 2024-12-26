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В Одесі з 1 січня значно подорожчає вартість паркування

В Одесі з 1 січня значно подорожчає вартість паркування

В Одесі з першого дня нового року почне діяти новий тариф на паркування – 30 гривень на годину. Відповідно зміниться вартість місячного і річного абонементів.

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Про це повідомляє телеграм-канал “Одеського життя”.

Рішення ухвалили сьогодні, 26 грудня 2024 року, на засіданні Виконавчого комітету Одеської міськради.

Новий тариф у розмірі 30 грн за годину паркування на муніципальних стоянках почне діяти з 1 січня 2025 року. Зараз в Одесі діє тариф у розмірі 20 гривень за годину.

Вартість абонементів також зросте:

  • місячний – з 2000 до 2500 грн,
  • річний – з 22 000 до 28 000 гривень.

Збільшення тарифу зумовлено зростанням розміру мінімальної заробітної плати та збільшенням вартості витратних матеріалів на обслуговування паркувальної інфраструктури.

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