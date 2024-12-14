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В Одесі значно подорожчає вартість паркування та з’являться нові парковки

В Одесі значно подорожчає вартість паркування та з’являться нові парковки

В Одесі планується суттєве підвищення тарифів на паркування, що пов’язано із необхідністю збалансування бюджету підприємств, які обслуговують паркувальні майданчики. Рішення було розглянуто на засіданні профільної комісії.

На засіданні постійної комісії з питань комунальної власності, економічної, інвестиційної, державної регуляторної політики та підприємництва обговорили збільшення вартості паркування в Одесі. За попередніми даними, тариф зросте з 20 до 30 гривень за годину. Як пояснили представники комісії, це пов’язано зі збільшенням мінімальної зарплати та необхідністю покриття витрат на утримання паркувальної інфраструктури.

Директор КП «Одестранспарксервіс» Євген Тябус зазначив, що вже підготовлено проєкт рішення виконавчого комітету щодо підвищення тарифів. Окрім цього, підприємство планує ввести додаткові послуги. Зокрема, облаштування безкоштовних паркомісць для людей з інвалідністю та запровадження абонементів на паркування. Місячний абонемент коштуватиме 2500 гривень.

Наразі в Одесі діє тариф у розмірі 20 гривень за годину паркування на муніципальних стоянках. Також доступні абонементи: 

  • місячний — 2000 гривень, 
  • річний — 22 000 гривень. 

Для людей з інвалідністю, учасників бойових дій і ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС передбачені пільги — вони можуть паркуватися безкоштовно за умови наявності відповідного посвідчення.

Додатково у Приморському районі міста заплановано створення нових платних паркувальних майданчиків, що має збільшити кількість місць для паркування.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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