В Одесі вже 20 загиблих та понад 70 поранених: що на це сказав президент (відео)

Ми публікуємо його відеозвернення у зв’язку з ракетним ударом по Одесі.

– Зараз в Одесі ще продовжуються рятувальні роботи та надання допомоги після російського ракетного удару – дуже підлого удару цих покидьків: дві ракети і друга, коли на місце влучення прибули рятувальники та лікарі. Серед загиблих та постраждалих – фельдшери «екстренки», рятувальники ДСНС,

– сказав глава держави і висловив співчуття всім рідним та близьким загиблих.

За його словами, триває пошук людей під завалами. Залучено всі необхідні служби. Госпіталізовано понад 70 осіб, усім їм надається необхідна медична допомога.

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– Вдячний кожному, хто підтримує людей зараз і рятує життя. Дякую всім поліцейським, і ДСНС, і медикам, і волонтерам, комунальним службам. Я доручив обласній владі повністю підтримати всіх постраждалих

– заявив Володимир Зеленський.

І пообіцяв, що наші Сили оборони обов’язково зроблять все, щоб російські вбивці відчули нашу справедливу реакцію.

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