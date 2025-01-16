Як повідомили у пресслужбі Одеської міськради, до кінця лютого 2025 року заплановано видалити 177 пнів у центральній частині міста: вул. М. Арнаутська, вул. В. Арнаутська, вул. Базарна, вул. Успенська, вул. Троїцька, вул. Єврейська, вул. Дерибасівська, вул. Грецька, вул. Ніни Строкатої, вул. С. Караванського.

Загалом, за результатами обстеження центральної частини міста фахівцями «Міськзелентресту» виявлено 422 пні, які потребують видалення.

Роботи проводяться за допомогою нової техніки – корчевателя пнів Rotor Speedy 80/100 і трактора КАТА KF1404.

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Це обладнання значно скорочує комунальникам час – тепер весь процес корчування пня діаметром 70 см займає лише 40 хвилин (раніше близько 12 годин). А ще під час корчування вручну роботи охоплювали щонайменше 5 кв.м, що в умовах історичної забудови створювало незручності для людей.

Зараз більша частина дерев на вулицях міста – це тополі. Чому так вийшло, яку небезпеку ці дерева несуть для мешканців міста, і чи можна якось її зменшити, читайте в публікації «Одесской жизни».