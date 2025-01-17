«Пушкінський платан» росте в історичному центрі Одеси. За даними дендрологів, вік дерева перевищує 150 років. Воно має значну історичну та екологічну цінність, забезпечуючи затінок і поліпшуючи мікроклімат центральних районів міста.

Юридичні нюанси ускладнюють процедуру перейменування, оскільки поточна назва є неофіційною та виникла в народі. У зв’язку з цим формальне перейменування застосувати не можна. Влада міста планує інформаційну кампанію, щоб популяризувати нову назву – «Західний платан».

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