«Пушкінський платан» росте в історичному центрі Одеси. За даними дендрологів, вік дерева перевищує 150 років. Воно має значну історичну та екологічну цінність, забезпечуючи затінок і поліпшуючи мікроклімат центральних районів міста.
Юридичні нюанси ускладнюють процедуру перейменування, оскільки поточна назва є неофіційною та виникла в народі. У зв’язку з цим формальне перейменування застосувати не можна. Влада міста планує інформаційну кампанію, щоб популяризувати нову назву – «Західний платан».
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