Про це повідомила Державна екоінспекція Південно-Західного округу.
Після численних скарг жителів екологи виїхали на місце. Під час обстеження території інспектори зафіксували факт знищення чотирьох беріз. Пні зрубаних дерев порушники намагалися приховати, засипавши їх ґрунтом.
Зеленим насадженням завдано збитків на суму 1 676 гривень.
Аби встановити винних осіб та притягнути їх до відповідальності, інспекція готує матеріали для передачі до правоохоронних органів.
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