Одесский трамвай №18
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Про це повідомляє прес-служба мерії міста.

Нагадаємо, робота трамвайного маршруту №18 була тимчасово призупинена з 4 березня через пошкодження обладнання об’єкта критичної інфраструктури внаслідок чергової ворожої атаки дронів. На цьому маршруті тимчасово курсували автобуси.

Одеський трамвай №18 з’єднує Куликове поле з парком-меморіалом 411 батареї.

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