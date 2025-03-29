Про це повідомляє прес-служба мерії міста.
Нагадаємо, робота трамвайного маршруту №18 була тимчасово призупинена з 4 березня через пошкодження обладнання об’єкта критичної інфраструктури внаслідок чергової ворожої атаки дронів. На цьому маршруті тимчасово курсували автобуси.
Одеський трамвай №18 з’єднує Куликове поле з парком-меморіалом 411 батареї.
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