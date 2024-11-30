Одеська область: у Подільську водій легковика зламав ногу 82-річній бабусі

Як розповіли в обласному управлінні поліції, увечері 29 листопада 2024 року на проспекті Перемоги 51-річний водій автомобіля «ZАZ LANOS» не впорався з керуванням та наїхав на жінку, яка переходила дорогу пішохідним переходом. Постраждалу 82-річну пенсіонерку каретою швидкої допомоги доправили до лікарні з переломом ноги.

Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він був тверезий.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження, призначено експертизи. Авто на час слідства помістили на штрафмайданчик.

Раніше в Чорноморську в результаті аварії за участю пасажирського автобуса травмувалися 11 людей.