Під Одесою водійка HONDA задавила на смерть пішохода

За інформацією обласного управління поліції, ДТП сталася близько 20 години у селі Лиманка.

Попередньо встановлено, що 44-річна водійка автомобіля HONDA CR-V, рухаючись у бік міста Чорноморська, здійснила наїзд на 50-річного чоловіка, який переходив проїжджу частину дороги у невстановленому місці.

Від одержаних травм потерпілий загинув.

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На місці ДТП працюють слідчі.

Після перевірки водія на стан сп’яніння та встановлення всіх обставин пригоди йому буде надано правову кваліфікацію.

Як повідомлялося, вранці 12 листопада на залізничному переїзді в одному з населених пунктів Веселокутської громади Болградського району зіткнулися вантажівка та тепловоз.