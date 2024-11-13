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Під Одесою водійка HONDA задавила на смерть пішохода

Під Одесою водійка HONDA задавила на смерть пішохода

Увечері середи, 13 листопада 2024 року, в Одеському районі сталася ДТП, в якій загинув чоловік-пішохід. Обставини події встановлюють поліцейські.

За інформацією обласного управління поліції, ДТП сталася близько 20 години у селі Лиманка.

Попередньо встановлено, що 44-річна водійка автомобіля HONDA CR-V, рухаючись у бік міста Чорноморська, здійснила наїзд на 50-річного чоловіка, який переходив проїжджу частину дороги у невстановленому місці.

Від одержаних травм потерпілий загинув.

ДТП у селі Лиманка 13 листопада 2024

Раніше в Одесі мопедист убив двох пішоходів

На місці ДТП працюють слідчі.

Після перевірки водія на стан сп’яніння та встановлення всіх обставин пригоди йому буде надано правову кваліфікацію.

Як повідомлялося, вранці 12 листопада на залізничному переїзді в одному з населених пунктів Веселокутської громади Болградського району зіткнулися вантажівка та тепловоз.

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