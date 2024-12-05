В Одесі сталися дві ДТП: є загиблі та постраждалі

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Сьогодні, 5 грудня, близько другої години ночі на перехресті вулиць Євгена Танцюри та Космонавтів водій легковика «Ford Fusion» не впорався з керуванням, вилетів з дороги і в’їхав у стовп.

Унаслідок аварії водій зазнав несумісних із життям травм і загинув на місці ДТП. Поліцейські встановлюють його особу.

27-річну пасажирку, якій належить автомобіль, госпіталізували.

Тіло загиблого буде направлено на судово-медичну експертизу для встановлення можливого стану сп’яніння.

Ще одна смертельна ДТП сталася ввечері в середу, 4 грудня, на проспекті Князя Володимира Великого.

Правоохоронці попередньо встановили, що 67-річний водій автомобіля «Infiniti» наїхав на 67-річну жінку, коли вона переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Від отриманих травм потерпіла загинула.

Водій автомобіля буде перевірений на стан сп’яніння.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події, після чого їй буде надано правову кваліфікацію.