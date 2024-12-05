Новини Одеси та Одеської області

В Одесі сталися дві ДТП: є загиблі та постраждалі

В Одесі сталися дві ДТП: є загиблі та постраждалі

Унаслідок двох дорожньо-транспортних пригод в Одесі 4-5 грудня загинули водій «Ford Fusion» і жінка-пішохід.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Сьогодні, 5 грудня, близько другої години ночі на перехресті вулиць Євгена Танцюри та Космонавтів водій легковика «Ford Fusion» не впорався з керуванням, вилетів з дороги і в’їхав у стовп.

дтп в Одесі 5 грудня

Унаслідок аварії водій зазнав несумісних із життям травм і загинув на місці ДТП. Поліцейські встановлюють його особу.

27-річну пасажирку, якій належить автомобіль, госпіталізували.

Тіло загиблого буде направлено на судово-медичну експертизу для встановлення можливого стану сп’яніння.

Ще одна смертельна ДТП сталася ввечері в середу, 4 грудня, на проспекті Князя Володимира Великого.

Правоохоронці попередньо встановили, що 67-річний водій автомобіля «Infiniti» наїхав на 67-річну жінку, коли вона переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Від отриманих травм потерпіла загинула.

дтп в Одесі 4 грудня

Водій автомобіля буде перевірений на стан сп’яніння.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події, після чого їй буде надано правову кваліфікацію.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk