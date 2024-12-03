На блокпосту під Одесою ВАЗ на смерть збив прикордонника

Подія сталася ввечері в понеділок, 2 грудня, повідомили в поліції Одеської області.

Попередньо встановлено, що 66-річний водій автомобіля ВАЗ не відреагував на дорожні знаки щодо обмеження швидкості перед блокпостом і наїхав на двох прикордонників.

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Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він тверезий.

Винуватець ДТП затриманий. Слідчі поліції Одеської області розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.