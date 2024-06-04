Співзаснувала бізнес із Григорієм Лепсом: в Одесі заарештували нерухомість дружини зрадника Маркова

Співзаснувала бізнес із Григорієм Лепсом: в Одесі заарештували нерухомість дружини зрадника Маркова

Інесі Марковій – дружині екснардепа-зрадника Ігоря Маркова – повідомили про підозру в державній зраді та заарештували її нерухомість в Одесі вартістю понад 250 млн грн.

Про це повідомили в СБУ та Офісі генпрокурора.

За даними слідства, дружина колишнього народного депутата України Ігоря Маркова разом із чоловіком 2014 року виїхали до Москви, де заснувала так званий «Інженерний центр інформаційно-аналітичних систем».

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Серед його співзасновників – підсанкційний російський співак Григорій Лепс, який виступає на підтримку війни проти України.

На замовлення корпорації «ростех» компанія займалася розробкою програмного забезпечення для військових гелікоптерів серії Мі і КА-52 «Алігатор», які використовуються у війні проти України. Сума виконаних держзамовлень країни-агресора становить 1 млн доларів США.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Інесі Марковій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Крім того, суд наклав арешт на її приватний будинок і земельну ділянку в Одесі на загальну суму понад 250 млн грн.

Нагадаємо, у травні 2023 року СБУ повідомила Ігорю Маркову про підозру відразу за трьома статтями Кримінального кодексу України, серед яких – держзрада.

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