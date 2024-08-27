Втеча в Одесі озброєних мобілізованих в’язнів: у ЗСУ це не визнають 

Коментарі стосовно цього випадка опублікувало Радіо Свобода, а надав їх виконувач обов’язків начальника управління комунікацій оперативного командування Південь підполковник Олексій Міщенко.

Втечу колишніх в’язнів він назвав не дезертирством, а “спробую скористатися часом на власний розсуд”. І заперечив, що чоловіки були із вогнепальною зброєю.

Найголовніше, зброї при військовослужбовцях не було, це хибна інформація і нічого здоров’ю оточуючих не загрожувала… Вже 25 серпня їх затримали та доставили назад. Навіть не минуло доби, тому це не розцінюється як самовільне залишення частини, вони й надалі залишаються військовослужбовцями однієї з механізованих бригад,

– заявив Міщенко.

Тобто військові вважають, що це було не дезертирство, а самовільне залишення частини. Його обставини зараз вивчає комісія того підрозділу, в якому служать втікачі.

Після перевірки особи, які допустили порушення, зазнають дисциплінарної відповідальності. Маються на увазі як самі військові так і їхні безпосередні командири. Але поки що покарання, за словами Міщенко, покарання ніхто не отримав.

Скоріше за все всі троє чоловіків продовжать службу у своїй бригаді.

Нагадаємо, 14 липня 2024 року в Одеській області четверо військовослужбовців втекли з навчальної частини і намагалися пішки перейти в Молдову. Їх спіймали на україно-молдовському кордоні, а одного з них застрелив прикордонник.