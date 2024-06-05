В Одесі висадили 11 сакур на згадку про дітей, убитих росіянами (фото)

У вівторок, 4 червня 2024 року, у День пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації, в Одесі біля будівлі Одеської обласної військової адміністрації висадили 11 сакур. Вони символізують 11 маленьких одеситів та жителів області, які стали жертвами російських агресорів.
Під час повномасштабного вторгнення в Одеській області внаслідок ворожих обстрілів загинули 11 дітей, з них 9 – в Одесі.
На згадку про дітей, яких вбили росіяни, на деревах розвісили дзвіночки, які символізують голоси маленьких українців, життя яких забрала війна.
Акція відбулася з ініціативи першої леді України Олени Зеленської.
Також пройшла панахида по загиблих на вулиці Добровольського, 134, де внаслідок дронової атаки 2 березня цього року загинули п’ятеро дітей.
«Ми пам’ятаємо кожного вбитого маленького українця, кожного маленького одесита. Найстрашніше горе кожної родини – втрата дитини. Це горе і для нас», – сказала заступниця Одеського міського голови Світлана Бедрега.
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Фото прес-служби Одеської міськради