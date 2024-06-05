В Одесі висадили 11 сакур на згадку про дітей, убитих росіянами (фото)

В Одесі висадили 11 сакур на згадку про дітей, убитих росіянами (фото)

У вівторок, 4 червня 2024 року, у День пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації, в Одесі біля будівлі Одеської обласної військової адміністрації висадили 11 сакур. Вони символізують 11 маленьких одеситів та жителів області, які стали жертвами російських агресорів.

Під час повномасштабного вторгнення в Одеській області внаслідок ворожих обстрілів загинули 11 дітей, з них 9 – в Одесі.

в Одесі висадили 11 сакур

На згадку про дітей, яких вбили росіяни, на деревах розвісили дзвіночки, які символізують голоси маленьких українців, життя яких забрала війна.

Дзвіночок на День пам'яті маленьких жертв війни

Акція відбулася з ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

Також пройшла панахида по загиблих на вулиці Добровольського, 134, де внаслідок дронової атаки 2 березня цього року загинули п’ятеро дітей.

«Ми пам’ятаємо кожного вбитого маленького українця, кожного маленького одесита. Найстрашніше горе кожної родини – втрата дитини. Це горе і для нас», – сказала заступниця Одеського міського голови Світлана Бедрега.

Дзвіночки в Одеській ОВА

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Фото прес-служби Одеської міськради

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