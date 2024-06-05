В Одесі висадили 11 сакур на згадку про дітей, убитих росіянами (фото)

Під час повномасштабного вторгнення в Одеській області внаслідок ворожих обстрілів загинули 11 дітей, з них 9 – в Одесі.

На згадку про дітей, яких вбили росіяни, на деревах розвісили дзвіночки, які символізують голоси маленьких українців, життя яких забрала війна.

Акція відбулася з ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

Також пройшла панахида по загиблих на вулиці Добровольського, 134, де внаслідок дронової атаки 2 березня цього року загинули п’ятеро дітей.

«Ми пам’ятаємо кожного вбитого маленького українця, кожного маленького одесита. Найстрашніше горе кожної родини – втрата дитини. Це горе і для нас», – сказала заступниця Одеського міського голови Світлана Бедрега.

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Фото прес-служби Одеської міськради