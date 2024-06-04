Їх вбила росія: скільки дітей стали жертвами агресора в Одеській області

На жаль, встановити фактичну кількість загиблих і поранених на сьогодні неможливо через активні бойові дії та тимчасову окупацію частини території України.

Від початку повномасштабної збройної агресії росії проти України, згідно з даними державного порталу «Діти війни», в Україні загинула 551 дитина. 1 тисяча 368 дітей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

15 українських дітей стали жертвами сексуального насильства з боку окупантів. Майже 20 тисяч дітей примусово депортовано до Росії.

Загалом відкрито понад 3800 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів росіян проти українських дітей. 54 особам повідомлено про підозру, 43 провадження скеровано до суду, 31 особі вже винесено вироки.

Про маленьких жителів Одещини, життя яких забрала росія, нагадали в департаменті освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

Вічна пам’ять Ангелятам Одеської області, життя яких забрала росія:

Кіра – 3 місяці,

Дмитро – 11 років,

В’ячеслав – 14 років,

Денис – 15 років,

Злата – 8 років,

Сергій – 9 років,

Ліза – 7 місяців,

Тимофій – 4 місяці,

Марк – 3 роки,

Злата – 4 роки.

«Це біль, який ніколи не мине. Це біль, який житиме з нами вічно”, – зазначили в департаменті.

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День пам’яті дітей: чому було обрано цю дату

День пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України, – пам’ятний день, який відзначають щороку 4 червня, запроваджений рішенням Верховної Ради України від 1 червня 2021 року на вшанування пам’яті дітей, які загинули з 2014 року внаслідок війни.

Дата вшанування була обрана не випадково. Щорічно 4 червня відзначається Міжнародний день дітей – невинних жертв агресії, заснований Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 9 серпня 1982 року. Цей день називають Днем невинних дітей.

За різними даними, з 2014 по лютий 2022 року на сході України загинуло понад 240 дітей. Від 150 до 500 неповнолітніх дістали різні травми та поранення.

Після 24 лютого, з початком відкритої агресії Росії проти України кількість дітей, які стали жертвами або постраждали внаслідок бойових дій, суттєво зросла. Однак точну кількість постраждалих дітей поки що встановити неможливо через те, що частина території України окупована. Багато тіл загиблих перебувають під завалами, велику кількість українських дітей викрадено та примусово депортовано до РФ. Доля багатьох із них залишається невідомою.

Тиждень тому у Свято-Преображенському соборі Одеси відбулася церемонія прощання з маленькою Златою – 4-річна дівчинка стала восьмою жертвою ракетного обстрілу міста 29 квітня.