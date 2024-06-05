В Одессе высадили 11 сакур в память о детях, убитых россиянами (фото)

В Одессе высадили 11 сакур в память о детях, убитых россиянами (фото)

Во вторник, 4 июня 2024 года, в День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации, в Одессе возле здания Одесской областной военной администрации высадили 11 сакур. Они символизируют 11 маленьких одесситов и жителей области, ставших жертвами российских агрессоров.

Как напоминают в пресс-службе одесской мэрии, во время полномасштабного вторжения в Одесской области в результате вражеских обстрелов погибли 11 детей, из них 9 – в Одессе.

в Одессе высадили 11 сакур

В память о детях, убитых россиянами, на деревьях развесили колокольчики, символизирующие голоса маленьких украинцев, жизни которых унесла война.

Колокольчик в День памяти маленьких жертв войны

Акция прошла по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской.

Также прошла панихида по погибшим на улице Добровольского, 134, где в результате дроновой атаки 2 марта этого года погибли пятеро детей.

«Мы помним каждого убитого маленького украинца, каждого маленького одессита. Самое страшное горе для каждой семьи – потеря ребенка. Это горе и для нас», – сказала заместитель Одесского городского головы Светлана Бедрега.

Колокольчики в Одесской ОВА

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Фото пресс-службы Одесского горсовета

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