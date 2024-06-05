В Одессе высадили 11 сакур в память о детях, убитых россиянами (фото)

Как напоминают в пресс-службе одесской мэрии, во время полномасштабного вторжения в Одесской области в результате вражеских обстрелов погибли 11 детей, из них 9 – в Одессе.

В память о детях, убитых россиянами, на деревьях развесили колокольчики, символизирующие голоса маленьких украинцев, жизни которых унесла война.

Акция прошла по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской.

Также прошла панихида по погибшим на улице Добровольского, 134, где в результате дроновой атаки 2 марта этого года погибли пятеро детей.

«Мы помним каждого убитого маленького украинца, каждого маленького одессита. Самое страшное горе для каждой семьи – потеря ребенка. Это горе и для нас», – сказала заместитель Одесского городского головы Светлана Бедрега.

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Фото пресс-службы Одесского горсовета