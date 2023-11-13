В Одесі вирішували долю пам’ятників: кого знесуть, кого залишать

Сьогодні у міськраді відбулося засідання історико-топонімічної комісії, на якому прийнято низку рішень щодо перейменування вулиць та подальшої долі деяких пам’яток.

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Про це повідомляє Одеська міськрада.

Члени комісії розглянули блок питань щодо міських пам’яток, які можуть підпадати під дію Законів України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки» та «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії».

За підсумками засідання вирішено:

Пам’ятник російському вченому-фізику А.С. Попову комісія рекомендує залишити у Державному реєстрі нерухомих пам’яток, але змінити у реєстрі його назву – «Пам’ятник вченому-фізику О. Попову».

Пам’ятник Льву Толстому було запропоновано визнати таким, що втратив цінність і предмет охорони з погляду сучасних актуальних подій. Комісією рекомендовано прибрати його з публічного простору та перенести до музею минулого, який створять в Одесі. А до перенесення – укрити його у захисний короб.

Пам’ятник “Олександрівська колона” у парку Шевченка рекомендовано залишити на місці, прибрати декоративні елементи імперської символіки та змінити назву у Державному реєстрі на «Пам’ятна колона на честь закладення парку».

Доля бюсту одного з керівників повстання на церкву «Потьомкін» Григорія Вакуленчука викликала суперечки, тому члени комісії рекомендували нормувати написи на пам’ятнику та встановити QR-код із роз’ясненнями істориків Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова.

Монумент, встановлений на ознаменування повстання матросів на броненосці «Потьомкін» на Митній площі, вирішено ставити на місці та нормувати написи на ньому.

Пам’ятник Іванову Є.В. – голові Одеського губвиконкому (вул. Михайлівська). Пам’ятника як такого вже немає. Комісією рекомендовано виключення його з Реєстру.

Пам’ятник Ляпунову О.М. – Математику, механіку, академіку Петербурзької академії наук (ск. В. Ломикіна). Погруддя знаходиться у дворі Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова, на вул. Пастера, 27. Вчений не брав участі у просуванні російських імперських наративів.

Пам’ятник поетові О.С. Пушкіну на Приморському бульварі рекомендовано залишити дома, як пам’ятник монументального мистецтва, що становить виняткову художню цінність.

Бюст О. Хворостина (1887–1919), одного з керівників більшовицького підпілля в період денікінщини, рекомендується перенести до музею.

Пам’ятник князю М.С. Воронцову на Соборній площі залишиться на місці, комісія рекомендувала скоротити назву для Держреєстру – «Пам’ятник М.С. Воронцову».

Пам’ятник І.Д. Черняховському комісія рекомендувала занесення пам’ятника до Реєстру з нормуванням написів на ньому.

Бюст Павлову І.П. – Російського фізіолога на Французькому бульвар залишиться, в Держреєстрі змінять назву на «Бюст Павлова І.П. – фізіолога».

Пам’ятник Валерію Чкалову на думку комісії, втратив предмет охорони та підлягає вилученню з Реєстру – ст. 15 ЗУ «Про охорону культурної спадщини». Його перенесуть до музею минулого.

Також доля чекає на скульптуру Фелікса Дзержинського.

Нагадаємо, що за рішенням історико-топонімічної комісії, пам’ятник Пушкіну на Думській площі зносу не підлягають, оскільки є частиною Всесвітньої культурної спадщини.