Мешканці Одещини отримують компенсацію за зруйноване війною житло

Мешканці Одеси та Одеської області в рамках програми “єВідновлення” отримали понад 30 мільйонів гривень компенсації за пошкоджене житло внаслідок ворожих атак.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, право на виплати мають ті громадяни, житло яких постраждало внаслідок ракетно-дронових атак росіян та підлягає відновленню.
Також очільник Одеської ОВА розказав, що загалом до Реєстру пошкодженого та знищеного майна внесли майже 2,5 тис. житлових об’єктів регіону.
З початку дії програми «єВідновлення» надано компенсацію власникам житла:
- Одеської громади на суму 9,7 млн грн;
- Таїровської громади – 7,7 млн грн;
- Сергіївської громади – 4,9 млн грн;
- Чорноморської міської громади – 4,4 млн грн;
- Кароліно-Бугазької громади – 1,4 млн грн.
- Дачненської громади – 750 тис. грн;
- Маяківської громади – 357 тис. грн;
- Ренійської громади – 300 тис. грн;
- Чорноморської селищної громади – 211 тис. грн;
- Великодолинської громади – 183 тис. грн;
- Нерубайської громади – 118 тис. грн;
- Біляївської громади – 96 тис. грн.
В Одесі за допомогою на відновлення житла звернулося 235 заявників. Усього їм сплатили майже 9,7 млн грн компенсації.
Для того, щоб отримати компенсацію на відновлення пошкодженого війною житла, необхідно подати заяву в електронному застосунку «Дія».
Нагадаємо, напередодні Нового року росіяни обстріляли Одесу ракетами та дронами. Внаслідок влучань та падіння уламків було пошкоджено кілька багатоповерхівок та триповерховий будинок зруйновано вщент. А у багатоповерхівці у Пересипському районі, де ракета зруйнувала дах, люди під час дощу ловили воду відрами у власних квартирах.