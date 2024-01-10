Мешканці Одещини отримують компенсацію за зруйноване війною житло

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, право на виплати мають ті громадяни, житло яких постраждало внаслідок ракетно-дронових атак росіян та підлягає відновленню.

Також очільник Одеської ОВА розказав, що загалом до Реєстру пошкодженого та знищеного майна внесли майже 2,5 тис. житлових об’єктів регіону.

З початку дії програми «єВідновлення» надано компенсацію власникам житла:

Одеської громади на суму 9,7 млн грн;

Таїровської громади – 7,7 млн грн;

Сергіївської громади – 4,9 млн грн;

Чорноморської міської громади – 4,4 млн грн;

Кароліно-Бугазької громади – 1,4 млн грн.

Дачненської громади – 750 тис. грн;

Маяківської громади – 357 тис. грн;

Ренійської громади – 300 тис. грн;

Чорноморської селищної громади – 211 тис. грн;

Великодолинської громади – 183 тис. грн;

Нерубайської громади – 118 тис. грн;

Біляївської громади – 96 тис. грн.

В Одесі за допомогою на відновлення житла звернулося 235 заявників. Усього їм сплатили майже 9,7 млн грн компенсації.

Для того, щоб отримати компенсацію на відновлення пошкодженого війною житла, необхідно подати заяву в електронному застосунку «Дія».

Нагадаємо, напередодні Нового року росіяни обстріляли Одесу ракетами та дронами. Внаслідок влучань та падіння уламків було пошкоджено кілька багатоповерхівок та триповерховий будинок зруйновано вщент. А у багатоповерхівці у Пересипському районі, де ракета зруйнувала дах, люди під час дощу ловили воду відрами у власних квартирах.