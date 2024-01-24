В Одесі виникли суперечки щодо перейменування вулиці на честь Ігоря Бедзая

Свої думки щодо ситуації виклала на власній facebook-сторінці одеська медійниця й волонтерка Олена Ротарі.

Як пише волонтерка, історико-топонімічна комісія Одеської міськради не задовольнила прохання командування Військово-морських сил ЗСУ перейменувати на честь Бедзая проспект Гагаріна. Про це ІТК повідомила під час свого засідання, але не повідомили офіційно командування.

Окрім того, дружина полковника написала офіційного листа в якому не надавала дозвіл назвати на честь загиблого чоловіка вулицю Якутську. Тому перейменування вулиці, навіть після позитивних громадських слухань, буде порушенням закону.

Нагадаємо, раніше історико-топонімічна комісія повідомила, що планують перейменувати вулиці біля Меморіалу 411 батареї на честь загиблих Героїв російсько-української війни.

Олена Ротарі написала, що вулиця Якутська займає лише два квартали.

На пост відреагував Олександр Бабіч – історик та член ІТК. Він заявив, що вулиця має довжину в 10 кварталів. А листа від дружини Ігоря Бедзая на засіданнях комісії не зустрічав:

Загалом історико-топонімічна комісія працює за чітко визначеним алгоритмом щодо перейменування вулиць.

Алгоритм роботи:

внесення пропозицій. Пропозицію щодо найменування може зробити будь-хто: громадська організація, група активістів, колективи, члени робочої групи, члени Комісії;

розгляд, обговорення та голосування проходять під час засідання ІТК. Прийняття рішень відбувається простою більшістю голосів від загального складу присутніх на засіданні членів Комісії. Згідно з Положенням про роботу Комісії, всі її рішення носять рекомендаційний характер;

проходження лінгвістичної та юридичної експертизи. Кожна нова назва має бути протестована лінгвістами (якщо є необхідність) та узгоджена з юридичним департаментом міської ради;

громадські слухання та обговорення. Ця важлива частина процесу широко застосовується на практиці, особливо, коли мова йде про суспільно-вразливі теми (перенесення знакових пам’яток, перейменування вулиць та районів міста). Втім, треба пам’ятати, що згідно зі Статутом міста, рішення громадських слухань також носять рекомендаційний характер;

затвердження сесією Міської ради. Остаточне рішення по всім перейменуванням приймають депутати Міської ради.

Раніше “Одеське життя” писало про десять принципів роботи історико-топонімічної комісії.