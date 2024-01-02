В Одесі виявлено випадки захворювання дітей на кір

Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Випадки захворювання зафіксовано в межах однієї сім’ї.

Також у повідомленні йдеться про те, що діти не були вакциновані від кору.

Українців застерігають, що на сьогодні в Україні близько 25 мільйонів людей не вакциновані від кору. Це дуже багато, і це небезпечно.

Окрім того, в Центрі нагадали, чому вакцинація дітей є важливою. Адже це простий та ефективний спосіб захисту дітей від небезпечних інфекцій, який дозволяє сформулювати імунітет та або уникнути хвороби взагалі, або перехворіти у легкій формі.

Як повідомила завідувачка відділу імунопрофілактики Людмила Самойленко, кір, дифтерія та поліомієліт можуть викликати тяжкі ускладнення – параліч, ураження серця й мозку, пневмонія. Аби убезпечити дітей від важких інфекційних захворювань та їх наслідків, батькам достатньо звернутися до сімейного лікаря чи педіатра та зробити щеплення згідно з Національним календарем щеплень.

Фото ілюстративне