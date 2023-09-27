Новини Одеси та Одеської області

$100 000 за флакон: Одещина отримала дорогі ліки проти рідкісної генетичної хвороби 

$100 000 за флакон: Одещина отримала дорогі ліки проти рідкісної генетичної хвороби 

Одеська область отримала препарат “Spinraza” для лікування дітей, які мають тяжку генетичну недугу — спінальну м’язову атрофію (СМА). Препарат передали до КНП “Одеська обласна дитяча клінічна лікарня”.

Про це повідомили в департаменті охорони здоров’я Одеської ОВА.

У повідомленні йдеться, що всього отримано 15 флаконів препарату.

“Spinraza” – один із трьох наявних у світі препаратів, що застосовуються під час терапії дітей зі спінальною м’язовою атрофією (СМА). Їх називають “найдорожчою ін’єкцією” у світі, оскільки один флакон “Spinraza” коштує понад 100 000 доларів.

Як повідомили у відомстві, особливістю використання цього препарату є те, що на відміну від препарату “Zolgensma”, який застосовують одноразово дітям до 2 років, “Spinraza” потрібно приймати усе життя – перші чотири дози накопичувальні з інтервалом у 14 днів. А далі — підтримувальні ін’єкції кожні чотири місяці.

Лікування є надзвичайно складним, дорогим і з довічною реабілітацією для хворих.

За даними 2023 року в Україні понад 200 дітей мають підтверджений діагноз СМА. Ця рідкісна генетична хвороба характеризується м’язовою слабкістю у всьому організмі, яка постійно прогресує. З віком вона призводить до порушення опорно-рухового апарату та, зрештою, приковує хворого до інвалідного візка та ліжка, і може призвести до летального результату, –

розповіли у департаменті.

Читайте також:

Фото зі сторінки департаменту охорони здоров’я Одеської ОВА

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати