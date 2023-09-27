$100 000 за флакон: Одещина отримала дорогі ліки проти рідкісної генетичної хвороби 

Одеська область отримала препарат “Spinraza” для лікування дітей, які мають тяжку генетичну недугу — спінальну м’язову атрофію (СМА). Препарат передали до КНП “Одеська обласна дитяча клінічна лікарня”.

Про це повідомили в департаменті охорони здоров’я Одеської ОВА.

У повідомленні йдеться, що всього отримано 15 флаконів препарату.

“Spinraza” – один із трьох наявних у світі препаратів, що застосовуються під час терапії дітей зі спінальною м’язовою атрофією (СМА). Їх називають “найдорожчою ін’єкцією” у світі, оскільки один флакон “Spinraza” коштує понад 100 000 доларів.

Як повідомили у відомстві, особливістю використання цього препарату є те, що на відміну від препарату “Zolgensma”, який застосовують одноразово дітям до 2 років, “Spinraza” потрібно приймати усе життя – перші чотири дози накопичувальні з інтервалом у 14 днів. А далі — підтримувальні ін’єкції кожні чотири місяці.

Лікування є надзвичайно складним, дорогим і з довічною реабілітацією для хворих.

За даними 2023 року в Україні понад 200 дітей мають підтверджений діагноз СМА. Ця рідкісна генетична хвороба характеризується м’язовою слабкістю у всьому організмі, яка постійно прогресує. З віком вона призводить до порушення опорно-рухового апарату та, зрештою, приковує хворого до інвалідного візка та ліжка, і може призвести до летального результату, –

розповіли у департаменті.

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Фото зі сторінки департаменту охорони здоров’я Одеської ОВА